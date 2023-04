Autofahrer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen auf der Salierbrücke zwischen Speyer und der Kurpfalz einstellen. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, wird die B39 kurzzeitig von Donnerstag, 20. April, 20 Uhr, bis Freitag, 21. April, 5 Uhr, in Fahrtrichtung Hockenheim gesperrt. Grund dafür ist der Neubau der Rampe des Radwegs, der auf der südlichen Seite der Salierbrücke Richtung Hockenheim führt. Der Verkehr wird in dieser Zeit mit einer mobilen Ampel halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten sind laut Regierungspräsidium notwendig, um das anfallende Niederschlagswasser der Fahrbahn vom Baufeld fernzuhalten. Hierzu wird ein Asphaltkeil als Wasserführung am Fahrbahnrand der B39 aufgebaut.