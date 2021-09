Die Asphaltierung der nördlichen Fahrbahn der Salierbrücke beginnt nicht mehr im Lauf dieser, sondern erst nächster Woche. Das hat Irene Feilhauer, Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, auf Anfrage mitgeteilt. Anfang des Monats hatte es von der Behörde noch geheißen, der Asphalteinbau würde in der Woche ab 6. September starten.

„Der Beginn der Asphaltarbeiten wird sich um eine Woche verzögern. Nach dem Abschluss wird dann der Asphalt auf der Südhälfte erneuert. Zum derzeitigen Zeitpunkt können wir noch keinen konkreten Termin für den Beginn dieser Arbeiten nennen“, so die Sprecherin. Der Austausch des 2020 auf der Südseite auf einer Länge von 630 Metern eingebauten Straßenbelags ist nötig, weil das Asphaltwerk ein Material mit zu hohem Bindemittelanteil geliefert habe. Der Belag sei dadurch zu weich und würde nicht lange halten. Derweil läuft noch bis voraussichtlich Ende September der Abbau des Hängegerüsts an der Vorlandbrücke. Das Gerüst war nötig, um das Bauwerk auch bei Hochwasser, wie jüngst im Juli, an der Unterseite sanieren zu können. Die Gesamtsanierung soll bis Jahresende fertig sein.