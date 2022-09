Entsetzt über die Ankündigung des Regierungspräsidiums Karlsruhe, dass sich der Baubeginn für die neue Radwegrampe auf der badischen Seite der Salierbrücke verschiebt, äußert sich in einer Stellungnahme Werner Zink, Vorsitzender des Kreisverbands Speyer im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Die für die Brücke zuständige Behörde hatte am Freitag mitgeteilt, dass nun das für sie überraschende Auftreten von Mauereidechsen im Baufeld untersucht werden müsse. Daher könne nicht schon im Herbst 2022 – wie ursprünglich angekündigt – damit begonnen werden, den Radweg in Richtung Hockenheim herzurichten, sondern erst kommendes Jahr.

Er sei ein Tierfreund, betont Zink, könne sich jedoch des Eindrucks nicht erwehren, „dass man mit der Lupe sucht, um dieses Bauvorhaben zu stoppen“. Er erinnert daran, dass die Radwegführung schon wegen einer nistenden Vogelart eingeschränkt worden sei. Für Zink ist die Verzögerung ein Indiz dafür, „auf welchem Holperweg sich die Entwicklung des Radverkehrs befindet“. Die erwünschte Förderung des Radverkehrs werde ins Gegenteil verkehrt, Menschen litten darunter. Er hoffe, dass nicht noch weitere geschützte Arten gefunden werden, „sonst verschiebt sich dieses Vorhaben bis zum Sankt-Nimmerleinstag“, schreibt Zink.