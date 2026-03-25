Die Liebe zur Natur prägt ihr Leben: Auf der Kollerinsel führen die Ernys seit 20 Jahren das Pferdeland. Dort laufen Landwirtschaft, Reitbetrieb und Restaurant Hand in Hand.

„Die Kollerinsel ist Natur pur und ein wunderschöner Arbeitsplatz“, sagt Gabi Erny. Sie bewirtschaftet gemeinsam mit ihrem Mann Hartmut Erny und ihrer Tochter Jeanette das landwirtschaftliche Anwesen „Pferdeland Kollerinsel“ mit Restaurant und Reitschule. Die Kollerinsel gehört zu Baden-Württemberg und wird von der badischen Gemeinde Brühl verwaltet. Die Halbinsel liegt linksrheinisch und ist daher nur mit der Kollerfähre oder über den Landweg von Otterstadt aus zu erreichen.

„Wenn man über den Damm kommt, sieht man die offene Landschaft. Da geht die Sonne auf“, schwärmt Gabi Erny, die mit ihrer Familie aus Mannheim-Friedrichsfeld stammt. Sie spricht damit nicht nur von der Sonne im Herzen, die man spürt, wenn man die weite, unverbaute, zwischen Wasser und Wald eingeschlossene Landschaft mitten in der sonst so dicht besiedelten Metropolregion Rhein-Neckar sieht. Sondern auch von der Tatsache, dass es auf der Kollerinsel bis auf den Campingplatz „Inselcamping Kollersee“ am Kollerstrand und das Pferdeland keine Gebäude und keine oberirdischen Stromleitungen gibt. Die Stimmung zwischen Wiesen, Feldern und Wald sei besonders im Frühling, wenn alles grün wird und die Obstbäume blühen, sowie im Spätsommer und Herbst, wenn sich die Blätter färben und der Nebel über den Feldern liegt, besonders schön.

„Wasser als unkalkulierbares Risiko“

Die Familie Erny pachtet den Hof vom Land Baden-Württemberg seit 20 Jahren. Hartmut Erny bewirtschaftet 60 Hektar Ackerland und kümmert sich um rund 80 Hektar Wiesenfläche und etwa 10 Hektar Weidefläche auf der insgesamt zirka 400 Hektar großen Halbinsel. Auf seinen Äckern baut der 67-Jährige Zuckerrüben, Raps, Gerste, Weizen, Hafer, Sojabohnen, Mais, Luzerne, Kartoffeln und Karotten an. Die Wiesen werden zwei Mal im Jahr gemäht – ein Ertragsschnitt, um Futter und Stroh für die Pferde zu gewinnen, und ein Pflegeschnitt. Erny bezeichnet das Wasser als die größte Herausforderung und unkalkulierbares Risiko für seine Arbeit. Da die Kollerinsel vom Rhein und vom Otterstädter Altrhein umgeben ist, hat der Landwirt bei Hochwasser mit Druckwasser zu kämpfen, das seine Felder unter Wasser setzt und die Ernte zerstört.

In den vergangenen 20 Jahren hätten drei solcher Ereignisse massive Schäden angerichtet. Das Problem: Druckwasserschäden werden laut Erny nicht vollständig finanziell entschädigt. Dagegen gibt es im Fall einer Polderflutung den finanziellen Verlust wegen des Ernteausfalls vollständig erstattet. Auf der Kollerinsel befindet sich ein riesiger Rückhalteraum (Polder), der bei einem sehr großen Rheinhochwasser mit bis zu 6 Millionen Kubikmeter Wasser geflutet werden kann, damit dem Fluss die Hochwasserspitze genommen wird. Bislang mussten die Tore des Polders, den es seit 21 Jahren gibt, noch nicht geöffnet werden. Im Juni vor zwei Jahren stand eine Flutung jedoch kurz bevor. Der Hof liegt hochwassersicher auf einer Warft.

Inmitten der Metropolregion Rhein-Neckar und doch recht abgeschieden: Das Pferdeland mit Restaurant liegt auf der Kollerinsel, die entweder per Fähre über den Rhein oder mit dem Auto oder Fahrrad zu erreichen ist. Foto: Klaus Landry Hier ist Platz für Mensch und Tier: Die Familie Erny kümmert sich nicht nur um Pferde und das Ackerland, sondern auch um Gäste in ihrem Pferdeland. Foto: Klaus Landry Liegt hochwassersicher auf einer Warft: das Pferdeland Kollerinsel mit Restaurant. Im Hintergrund ist der Rhein zu sehen. Foto: Klaus Landry Die Kollerfähre bringt gerade im Sommer viele Besucher auf die Kollerinsel. Archivfoto: Lenz Das Einlassbauwerk des Polders auf der Kollerinsel, der zwischen 2002 und 2005 gebaut wurde. Archivfoto: Lenz Abendstimmung an heißen Sommertagen auf der Kollerinsel: Am Strand tummeln sich dann viele Badegäste, meist auch Besucher vom nahe gelegenen Campingplatz. Archivfoto: Landry Foto 1 von 6

Jeanette Erny: „Wir sind Pferdemenschen“

Während Hartmut Erny für den landwirtschaftlichen Betrieb zuständig ist, sorgt Tochter Jeanette Erny für rund 60 bis 70 Pferde, die die Kollerinsel ihr Zuhause nennen. Sie bietet Reitunterricht, Freizeiten für Kinder und Jugendliche, Lehrgänge mit und ohne Reitabzeichen, eine Reitvorschule für Kinder ab vier Jahren, die sich „Happy Koller Kids“ nennen, sowie Pension, Beritt und Ausbildung von Pferden an. Die 46-Jährige besitzt zehn Schulpferde. Die restlichen Tiere gehören Privatpersonen, die ihre Pferde gegen Gebühr im großen Stall unterbringen. „Es gibt viele Pferdebesitzer aus Baden-Württemberg, die sich bewusst für das Pferdeland entschieden haben, obwohl das bedeutet, dass sie im Herbst und Winter, wenn die Kollerfähre nicht fährt, einen Umweg von 45 Kilometern fahren müssen, um hierher zu kommen“, sagt Erny.

Der Pferdewirtschaftsmeisterin ist die Liebe zu den Tieren in die Wiege gelegt worden. „Wir arbeiten in der fünften Generation mit Pferden. Wir sind Pferdemenschen“, sagt Erny, die die Ehrlichkeit der Vierbeiner schätzt. „Sie geben einem unheimlich viel zurück, spenden Freude und Trost und bringen einem Durchhaltevermögen bei.“ Ihr ist es ein Anliegen, dass Kinder und Erwachsene dieses Gefühl erleben können. „Man muss sich darauf einlassen, dann kann die Beziehung zu einem Pferd das Leben prägen“, ergänzt Gabi Erny.

Gabi Ernys Reich ist das Restaurant

Die 65-Jährige selbst ist kein Pferdemensch, wie sie zugibt. Sie kümmert sich um das Restaurant mit Terrasse und großem Biergarten. Die Winterpause im Januar, Februar und März wird jedes Jahr für Renovierungsarbeiten auf dem Hof genutzt. In diesem Jahr sei die Phase besonders intensiv gewesen. Erny lässt durchblicken, dass es viel Arbeit ist, ein solch großes Anwesen zu erhalten und die Flächen zu bewirtschaften. „Wir laufen uns schon einen Wolf“, sagt sie angesichts der langen Wege.

Ihr Restaurant mit zirka 70 Plätzen im Innenbereich sowie großem Panoramafenster für den Blick in die Reithalle sei nicht auf den maximalen Betrieb ausgelegt. Stattdessen legt Erny Wert auf Regionalität, Saisonalität und Qualität ihrer Speisen und Getränke. Das Wild kommt von der Kollerinsel – Hartmut Erny jagt selbst –, das Rindfleisch stammt von hofeigenen Rindern, Kartoffeln und Gemüse sind von den Feldern auf der Kollerinsel, Äpfel und Apfelsaft kommen von den dortigen Streuobstwiesen, Honig aus der eigenen Imkerei sowie Kräuter, Tomaten und Beeren aus dem Garten von Gabi Erny, deren Restaurant und Catering auch für Familienfeiern gebucht werden kann. Für die nun beginnende diesjährige Saison wünscht sich die Frau von der Kollerinsel, dass die Gäste die Faszination für das Eiland spüren und verstehen, was es bedeutet, im Einklang mit der Natur zu leben.

Kontakt & Öffnungszeiten

Pferdeland & Restaurant Kollerinsel, Kollerhof 1, Otterstadt. Telefon 06232 6999090, E-Mail: info@kollerinsel-pferdeland.de

Das Restaurant hat ab Donnerstag, 26. März, wieder geöffnet – in der Regel donnerstags bis sonntags ab 11 Uhr. Die Öffnungszeiten können aber den Witterungsverhältnissen angepasst werden. Dann wird auf der Internetseite informiert unter www.kollerinsel-pferdeland.de/ – genauso wie wenn das Restaurant wegen Familienfeiern geschlossen ist.