Die 60 Brunnen und Wasserzapfstellen auf Speyerer Friedhof sind wieder gefüllt worden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. „Rechtzeitig zum Frühjahrsbeginn“, betont sie. Außerdem seien jetzt auch wieder städtische Gießkannen zur vorübergehenden Nutzung verfügbar. Die Zuständigen hoffen, dass es damit keine Probleme mehr gibt wie in früheren Jahren: „Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Gießkannen nicht für den privaten Gebrauch genutzt werden dürfen. Außerdem sollten sie an die in erreichbarer Nähe zu den Gräbern aufgestellten Hängeständer zurückgebracht werden.“