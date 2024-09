Am 12. September öffnet das Zimmertheater Speyer seine Pforten für die Winterspielzeit und startet mit einem abwechslungsreichen Wochenende. Eingeläutet wird die Saison mit einem „Rumble Jam“ am Donnerstag um 20 Uhr.

In klassischer Besetzung bescheren Hannes Hoffmann, Moritz Erbach, Hans-Joachim Grieb und Hering Cerin den Zuhörern ein musikalisches Schmuckstück unter dem Thema „Jazz Blues Latin Groove“ und werden dabei tatkräftig von dem Saxofonisten Daniel Steigleder unterstützt. Der Eintritt ist frei, Hut steht dabei.

Das erste Gastspiel der Spielzeit findet am 13. September um 20 Uhr statt. Simon Schriever präsentiert unter der Regie von Thomas Höhne das Monologstück „Rum und Wodka“. Der Mann ist ungeduldig, ein depressiver Pessimist, der sich selbst nicht mehr ausstehen kann. 27 Jahre ist er alt und er hat das Leben satt: Mit 20 in eine Ehe hineingeschlittert, weil das Partygirl Maria plötzlich schwanger war, jetzt zwei Kinder und ein tödlich langweiliger Job. Überfordert mit der Rolle des Familienvaters, weil er selbst ja noch ein halbes Kind ist, flüchtet er sich in den Alkohol. Und die Spirale in den Abgrund dreht sich immer schneller.

Simon Schriever in »Rum und Wodka«. Foto: Darek Gontarski

An einem Freitagnachmittag wirft er den Computer aus dem Bürofenster und seinen Job hin. Das muss natürlich ausgiebig begossen werden. Eine dreitägige Sauftour beginnt, die ihn schließlich mit sich selbst konfrontiert. Ein Mann. Ein Stuhl. Und Alkohol Bitterernst und zum Brüllen komisch zugleich, nimmt Schriever sein Publikum mit auf die Reise zu sich selbst.

„All das Schöne“

Den Abschluss findet das kulturelle Wochenende am 14. September mit der Zimmertheater-Produktion „All das Schöne“, die nach den Erfolgen der letzten Spielzeit für einige Termine zurückkommt. Markus Maier schlüpft in die Rolle eines Mannes, dessen Mutter sich während seiner Kindheit versuchte das Leben zu nehmen. Das Kind beginnt eine Liste zu schreiben mit all den Dingen, die großartig sind im Leben. Was als kindlich liebevoller Versuch der Trauerbewältigung beginnt, wird zu einem großen Lebensprojekt. So entsteht ein berührender und zugleich hinreißend komischer Monolog, der alles beschwört, wofür es sich zu leben lohnt.

Alle Veranstaltungen sind im ZimmertheaterKeller im Kulturhof (Flachsgasse 3, Speyer). Tickets kosten 23 Euro (ermäßigt 15 Euro). Es gibt sie unter tickets@zimmertheater-speyer.de oder im Spei’rer Buchladen. www.zimmertheater-speyer.de