Die Aktiven des TC Weiss-Rot Speyer schlagen nach dem Aufstieg des zweiten Damen-Teams mit drei Mannschaften über die Grenzen der Pfalz hinweg auf. In den Kadern gibt es einige Neuerungen.

Die Verbandsliga-Herren von Weiss-Rot Speyer steigen am Sonntag, 7. Mai, 10 Uhr, mit einem Auswärtsspiel gegen SG Oberwerth Koblenz/Höhr-Grenzhausen in die Saison ein. Nach der Partie eine Woche später in Neuwied gegen HTC Bad Neuenahr kommt es am 18. Juni zum ersten Heimmatch gegen den TC Weiler.

Speyer bietet auf der Spitzenposition wie in den vergangenen Jahren Robert Rumler auf, gefolgt von seinem Landsmann Zdenek Derkas. Neu zur Auswahl von Mannschaftsführer Daniel Steigleiter stoßen die starken Spanier Gil Jesus Garcia sowie Gil Diego Garcia.

Saison bis 9. Juli

Zum Team gehören zudem die alteingesessenen Kräfte Leon Harder, Sebastian Heim, Dominik Knutson aus Tschechien, Achim Kramer, Nick Gerstner, Rouven Langknecht und Max Sanladerer. Die Runde endet am 9. Juli im Schützengarten gegen TC Bad Ems II. Zur Gruppe zählen weiter SW Landau, das am 2. Juli zum Derby anreist, und der TC Ingelheim.

Etwas später greifen Speyers Oberligadamen zum Schläger. Am Sonntag, 18. Juli, geht’s parallel an der Holzstraße gleich mit dem Nachbarschaftsvergleich gegen BASF Ludwigshafen II los. Auch am 2. Juli gibt es einen Doppelspieltag, wenn TC Oppau II bei den Weiss-Roten serviert. Schon tags zuvor stellt sich HTC Bad Neuenahr vor.

Pfalzduell

Vor dem Abschluss am 9. Juli steht am 8. noch ein weiteres Pfalzduell beim TC RW Kaiserslautern an. TuS Neunkirchen, Andernacher TC, TC Weiler vervollständigen das Feld. Trainer Roger Langknecht betreut erneut den Kader. Spitzenspielerin Gabriela Knutson (Tschechien) kehrt zurück.

Bekannt sind Chelsea Vanhoutte (Belgien), Ines und Mallorie Nicault (Frankreich), die Schweizerin Svenja Ochsner. Hinzu kommen Irina Ramialison, Tiphanie Lemaitre (Frankreich), die Slowakin Katarina Stresnakova, Petja Drame aus Slowenien. Neuzugang Jill Hassinger führt die deutsche Fraktion vor Kapitänin Alicia Mall an.

Die zweite Mannschaft des TC WR tritt in der Verbandsliga an. Zum Auftakt geht’s am 14. Mai zur Zweiten aus Bad Neuenahr nach Vallendar. Eine Woche darauf kommt der TC Trier zur Speyerer Heimpremiere. Am 2. Juli zum Finale macht das Spiel gegen TSC Mainz II das Superwochenende auf eigener Anlage komplett.

Dazwischen warten noch Park Siegelbach, MTV Mainz auf das Team um Kim Himmighöfer.