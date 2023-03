Am 17. März ist Saint Patrick’s Day, das Fest der Iren auf der ganzen Welt. Auch in Speyer wird gefeiert, beim ersten Saint Patrick’s Day Festival in der Halle 101.

Der beinharte Irland-Fan hat sogar ein Guinness Tattoo auf dem Fuß und erfüllt sich mit dem St. Patrick’s Day-Konzert seinen persönlichen Traum. Die Halle 101 bietet den Raum, die Hauptband „Garden of Delight“ die musikalische Stimmung, bei der Irish Folk, Pop und elektronische Musik ineinander fließen. Wer es traditioneller mag, wird von „The Dullahans“ aus Mannheim mit Tin Whistle, Fiddle, Akkordeon plus Rockbesetzung aus Gitarre, Bass und Schlagzeug bedient. Den Auftakt bereiten „Wally“, angekündigt als Exot, aber der rauchige Kneipen-Rock’n’Roll passt zum Thema wie der sahnige Schaum auf das Guinness.

Dazu bietet die Speyerer Fleischboutique irische Leckereien an, ein Stew darf dabei nicht fehlen, aber wer Bratwürste und Pommes bevorzugt, soll ebenfalls zum Zug kommen, versichert Michl Wieland. Wer schonmal den Nationalfeiertag Irlands mitgemacht hat, weiß, dass bei der feuchtfröhlichen Veranstaltung die Grundlage von entscheidender Bedeutung ist. Gastronom Liedl fährt nämlich eine komplette irische Bar auf mit Cidre, Guinness, irischen Whiskeys, Mixgetränken und natürlich Pfälzer Schorle oder Pils vom Kooperationspartner Karlsberg zum Zwischenspülen vor dem nächsten Gang.

Info

Die Party startet um 18 Uhr, die erste Band wird um 19 Uhr auf die Bühne gehen. Kartenvorverkauf gibt es über den Ticketshop von www.mein-event.shop oder über reservix beziehungsweise alle daran angeschlossenen Vorverkaufsstellen.