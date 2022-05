Das Ergebnis im Tarifkonflikt bei dem Dämmstoffhersteller St. Gobain Isover liegt vor. Unter anderem am Standort Speyer hatten im Vorfeld Bedienstete ihren Forderungen Nachdruck verliehen.

Die Gewerkschaft IG BCE hatte im Februar von einem Angebot von zwei Prozent Lohnplus des Arbeitgeberverbands Glas + Solar berichtet und dieses als zu niedrig erachtet (wir berichteten). Sie war mit einer 4,9-Prozent-Forderung in die Verhandlungen gegangen. Noch im April war einer von mehreren Schlichtungsterminen gescheitert. Inzwischen gibt es ein Ergebnis, so die IG BCE: Die Entgelte der bundesweit rund 900 Beschäftigten steigen um 4,2 Prozent.

Die Gewerkschaft spricht von einem „ausgesprochen guten Ergebnis“, das ohne die Protestbereitschaft der Kollegen nicht möglich gewesen wäre. In Speyer hatten rund 40 Mitarbeiter unter anderem ein Hupkonzert veranstaltet. Mit Ludwigshafen und Ladenburg liegen weitere Standorte in der Region. In Speyer stellt die Firma in der Industriestraße Dämmstoffe aus Glaswolle her. Der neue Haustarifvertrag hat nun laut IG BCE eine Laufzeit von 16 Monaten. Auch die Ausbildungsvergütungen seien neu festgelegt worden: auf 1000 Euro im ersten Ausbildungsjahr und dann je 100 Euro in jedem weiteren.