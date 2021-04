Mitten in Speyer, in der Antoniengasse 3, gibt es das Elwedritsche-Museum. Die Elwedritsche sind aber auch außerhalb des Museums lebendiger als man denkt. Helge Weichmann hat sie in seinem neuen Kriminalroman „Mörderjagd mit Elwetritsch“ zum Leben erweckt. Für dieses Buch hat sich der Autor nicht zuletzt im Speyerer Museum schlau gemacht.

Gerade als er auf Lesetour gehen wollte, fielen geplante Lesungen aus. Wie gehen der Autor und die Elwedritsche mit der Corona-Zeit um?

„Mir fehlt die Nähe zu meinen Lesern“, sagt Helge Weichmann über die aktuelle Lage. In Lesungen käme es oft zu einem Austausch zwischen Autor und Publikum und es entstünden immer mal wieder neue Ideen für sein literarisches Werk. „Ich biete jetzt Fast-wie-live-Lesungen an. Wenn Lesungen nicht stattfinden können, machen wir das einfach am Bildschirm“, sagt der 48-jährige Weichmann.

Lebendiges Denkmal

Besagte rund 16-minütige Lesung findet im heimischen Wohnzimmer in Mainz statt. In seinem Lieblingssessel fühlt sich der Autor sichtlich wohl und liest fesselnd aus zwei Stellen ohne zu viel von der Gesamt-Geschichte zu verraten, aber genug, um Lust auf das Buch zu machen. In „Mörderjagd mit Elwetritsch“ hat Weichmann dem pfälzischen Fabelwesen ein, wenn auch sehr lebendiges, Denkmal gesetzt.

Die Handlung spielt in einem fiktiven pfälzischen Dorf namens Grumberg und wird auf Hochdeutsch erzählt. Die Dorfbewohner sprechen im Buch alle pfälzisch.

Zweisprachig, hochdeutsch und pfälzisch, ist dagegen die menschliche Hauptperson, Kommissar Marcel Bleibier, der an seinem Verstand zweifelt, als urplötzlich ein buntes Vogelwesen neben seiner Badewanne steht. Ein Schoppen zu viel? Eine Halluzination? Mitnichten, es ist eine Elwedritsche aus dem tiefen Pfälzerwald, die anfängt, seine Weinvorräte zu plündern, ihm aber auch hilft, einen Mordfall aufzuklären. Kurzweilig und mit überraschenden Wendungen gelingt es Helge Weichmann seine Leser zu unterhalten.

Ideen kommen beim Sport

Er ist Autor und Filmemacher, wurde 1972 in Ludwigshafen geboren, zog zum Geografiestudium nach Mainz. Er machte sein Diplom, schrieb seine Doktorarbeit und gründete eine Medienagentur. Seine Hobbys sind Gitarre spielen, Kochen, Wein und Whisky. „Die letzten drei erfordern Anti-Rettungsring-Sport, nämlich Walken, Radeln und Tauchen“, erzählt er.

Während dem Sport kämen ihm auch immer wieder neue Ideen oder Lösungen von Schreibproblemen. Zuhause würde das sofort „auf einem Zettel mit einem Stift“ festgehalten. Besonders in diesen Zeiten sei für Menschen Bewegung wichtig, meint der Pfälzer.

Und wie geht es seiner tierischen Hauptperson? Für die Elwedritsche sei die Corona-Krise nicht so ein Problem. Im tiefen Pfälzerwald sei sie ziemlich sicher vor der Pandemie. „Außerdem hat sie ja Wein statt Blut in ihrem Körper, da hat der Virus keine Chance!“, erklärt Weichmann. Die Elwedritsche gebe den Menschen den Ratschlag Abstand zu halten und im Pfälzerwald mit Proviant ausgerüstet spazieren zu gehen.

Von der Tritschologie

Weichmann und seine Frau machen gerne Tagesausflüge nach Speyer, um unter anderem den Dom zu besuchen, eine Brezel und ein Eis zu essen. Sie kennen natürlich das kleinste Museum der Stadt in der Antoniengasse. Weichmann habe zur Recherche seines Romans das Museum besucht und sich über die Kulturgeschichte der Elwedritsche, ihr Verbreitungsgebiet und der Forschung dazu, der „Tritschologie“, vertraut gemacht. Dazu zählt auch die unterschiedliche Schreibweise des pfälzischen Sagenvogels.

Es gibt einen rund zweiminütigen Buchtrailer, der von Weichmann im Museum gedreht wurde, und Lust auf das Buch machen soll. „Natürlich ist es schwierig, einen Trailer über ein Wesen zu machen, das ja eigentlich unsichtbar ist!“, schmunzelt der Autor und Filmer.

Das im Moment leider Corona-bedingt geschlossene Museum ist mit der „Pfälzer Hütte“ und dem kleinen Museum in der ersten Etage mit viel Liebe zum Detail ausgestattet. Im kleinen Restaurant im Erdgeschoss stehen Pfälzer Hausmannskost auf der Karte und die Riesling-Schorle wird im „Dubbe-Glas“ ausgeschenkt.

Fortsetzung geplant

Das freut besonders Helge Weichmann, der den Pfälzer Riesling liebt, während die Elwedritsche, die in seinem Buch die Pfälzer Sortenvielfalt in vollen Zügen auslebt, sich auf keinen Lieblingswein festlegt.

Für Ende des Jahres ist laut Weichmann eine Fortsetzung der erfolgreichen Abenteuer von Kommissar Bleibier und der vorwitzigen Elwedritsche geplant. Unter anderem soll eine Schatzsuche darin vorkommen. Der 48-jährige Pfälzer hofft, bald wieder Lesungen durchführen zu können, um der Elwedritsche auf der Bühne literarisch Leben einhauchen zu können. Vielleicht hilft ein aufmunterndes „Tritsch, Tritsch“.

Lesezeichen