Dass die Stadt beim Land Hilfe einfordert, ist okay. Andere schrille Äußerungen zum Thema Flüchtlingsaufnahme helfen wenig.

Die Forderung der Speyerer FDP, die Landräte im Umkreis müssten gebeten werden, „nun auch Flüchtlinge aufzunehmen“, ist so platt wie uninformiert. In der Masse der Äußerungen über die städtischen Quartiersnöte fällt sie kaum auf. Dass die Oberbürgermeisterin Unterstützung für ihre Probleme beim Land einfordert, ist ihre Aufgabe. Sie muss aber aufpassen, mit dem Zickzackkurs in der Standortsuche und lautem Nachdenken zu Kapazitätsgrenzen das Thema nicht aus dem Ruder laufen zu lassen.

Sachlichkeit ist das Gebot der Stunde. Dazu passt es auch nicht, wenn Bürger Kriminalitätsängste schüren. Sollte ein Containerquartier nötig werden – wonach es derzeit aussieht – kann dieses mit guter Betreuung gut laufen.