Am Freitag ist in Speyer die dreiwöchige Aktion „Stadtradeln“ eröffnet worden. Mit einem Zwischenstand von 661 Aktiven in 49 Teams seien die Auftakt-Werte des Vorjahres bereits übertroffen, so die Stadt. Als „Stadtradel-Star“ wurde Sabrina Albers vorgestellt. Die Mühlturmstraße wurde bei diesem Anlass als Speyers zweite Fahrradstraße freigegeben.

Bis 24. September sollen die Teilnehmer nun ihre geradelten Kilometer erfassen, bis 30. September können sie gemeldet werden, erklärte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Details gibt’s unter www.stadtradeln.de, wo noch Anmeldungen möglich sind. Die fleißigsten Radler werden beim Klimaschutztag im Woogbachtal am 10. Oktober geehrt.

Verkehrsdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) stellte die neue Fahrradstraße Mühlturmstraße vor. Hier müssen sich verschiedene Verkehrsarten nun nach neuen Regeln arrangieren: Radler haben Vorrang und dürfen nebeneinanderfahren, der Kfz-Verkehr ist weiterhin erlaubt. Münch-Weinmann kündigte weitere Fahrradstraßen an. Zunächst werde der Fokus auf dem Gebiet rund um das Doppelgymnasium liegen.

Stadtradel-Termine



Samstags, 10 Uhr, ab dem Dom, geführte Radtouren des ADFC

Speyerer Sattelfest am 13. September