Pandemiebedingt verschiebt die Stadtbibliothek Speyer den für Sonntag, 6. Juni, geplanten bunten Nachmittag mit Autorin Sabine Bohlmann auf einen noch mitzuteilenden Nachholtermin im Jahr 2022.

Einen kleinen Trost gibt es dennoch: Nach Rücksprache mit der Agentur und der Autorin wird Sabine Bohlmann nun am Sonntag, 6. Juni, von 15 bis etwa 15.30 Uhr aus „Der kleine Siebenschläfer“ vorlesen, aus ihrem Schreiballtag erzählen und Fragen beantworten. Die Veranstaltung findet digital per Zoom statt und ist für die Teilnehmenden kostenlos.

Die Kinder sind herzlich eingeladen, sich im Vorfeld Fragen zu überlegen und/oder der Autorin ein Bild zu malen, das sie ihr nach der Lesung zeigen können.

Eine Anmeldung per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de ist erforderlich. Der Teilnahmelink wird nach der Anmeldung ebenfalls per Mail versendet.