Mit der neuen Saatgutbibliothek in der Villa Ecarius soll die Pflanzenvielfalt in Speyer gefördert werden: Am Donnerstag, 16. März, öffnet die Saatgutbibliothek erstmals mit einer Feierstunde um 11 Uhr im Erdgeschoss der Stadtbibliothek. Es handelt sich laut Stadt um ein gemeinsames Projekt des Bildungszentrums Villa Ecarius. Die Bieneninitiative Speyer stellt einen Großteil des Saatguts zur Verfügung, das Interessierte im Frühjahr oder Sommer aussäen können. Die Saatgutbibliothek kann während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Speyer kostenlos und ohne Bibliotheksausweis genutzt werden. Am Donnerstag startet auch ein Begleitprogramm: Um 16.30 Uhr im Vortragssaal erklärt Ewald Weber, was man für die Umwelt tun kann und wie man Wildblumen sät. Am Freitag, 18 Uhr, referiert Ernst Rieger, Experte für Wildpflanzenvermehrung, zum Thema „Wiesen und Säume für die Artenvielfalt“. Anmeldung bei der Volkshochschule (www.vhs-speyer.de) ist bei den Vorträgen erforderlich.