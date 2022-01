Im Februar 2021 hätte er bei Speyer.Lit lesen sollen: der Autor Saša Stanišic. Doch der Lockdown machte das unmöglich. Einen konkreten Nachholtermin gibt es derzeit nicht. Wer Saša Stanišic aber live hören will, hat dazu morgen im Mannheimer Nationaltheater Gelegenheit.

„Von ,Herkunft’ und Zukunft“ heißt der Abend um 19.30 im Schauspielhaus mit Lesung und Gespräch. „,Herkunft’ ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo geboren werden. Und was danach kommt“: Saša Stanišic schreibt in seinem literarischen Selbstporträt, für das er 2019 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, von seinen „Heimaten“: von der Kindheit der späten 1980er-Jahre in Jugoslawien, von der Jugend in Heidelberg. Herkunft wird in Geschichten greifbarer und bleibt stets Fragment der Vergangenheit. Ein Mosaik ist sie, für jeden ein anderes Bild, zusammengesetzt aus wichtigen Erfahrungen und schlechten Erinnerungen, aus Flucht, Ankommen oder: Immerschondortgewesensein.

Saša Stanišic gibt in seiner Lesung einen Einblick in sein Werk und liest neben „Herkunft“ aus früheren und unveröffentlichten Texten.

Karten gibt es unter www.nationaltheater.de, Fon 0621 1680150.