Die am 28. April in der Dreifaltigkeitskirche geplante Lesung mit Saša Stanišić bei Speyer.Lit kann aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht stattfinden. Mit Verlag und Autor hat sich die Stadt jetzt darauf verständigt, dass Stanišić am 15. oder 16. Februar 2022, im Rahmen der Speyer.Lit 2022, in Speyer lesen wird. Bereits erworbene Karten für die abgesagte Veranstaltung 2021 werden zurückerstattet.