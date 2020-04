Seit rund zwei Jahrzehnten wird der Bahnhaltepunkt Speyer-Süd geplant. Bis heute ist das Projekt umstritten. Der Erörterungstermin als wesentlicher Termin im Planfeststellungsverfahren sollte am 4. Mai stattfinden. Auch er fällt jetzt vorerst der Corona-Pandemie zum Opfer, was die weiteren Entscheidungen über das Projekt verzögert. Zuletzt hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM), der die Erörterung leitet, noch geprüft, was die Corona-Auflagen für die in der Stadthalle geplante Veranstaltung bedeuten. Spätestens diese Woche war klar: Es geht nicht.

Neuer Termin derzeit nicht abzusehen

„Die Restriktionsmaßnahmen werden nicht in der Form gelockert sein, dass man einen solchen Termin mit circa 100 bis 200 Personen durchführen könnte“, so LBM-Sprecherin Birgit Küppers auf Anfrage. Die Bürgerinitiative „Kein Haltepunkt Süd“, aus deren Umfeld viele der 335 privaten Einwendungen gegen das Projekt kommen, ging sogar von 350 Teilnehmern aus. Wann nun der Pflichttermin stattfindet, ist offen. „Es muss abgewartet werden, ab wann unsere Regierung die Möglichkeit eröffnet, eine solche Veranstaltung durchzuführen“, so Küppers.