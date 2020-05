Fragen & Antworten: Wegen der Corona-Pandemie hat der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) den Vereinen eine Aussetzung der Saison bis zum 31. August empfohlen. Die Clubs können sich bis Montag dazu äußern. Doch welche Folgen hätte eine lange Pause, und wäre ein Abbruch der Runde nicht besser?

Was bedeutet der Termin 31. August als Datum für eine Aussetzung der Saison?

Zunächst ein Stück weit Planungssicherheit für die Vereine, die wissen, dass vor September kein Ball rollt. Außerdem ein Zeitgewinn, um die Entwicklung der Pandemie beobachten zu können. Möglicherweise kann der Verband dann konkret über das weitere Vorgehen sprechen.

Gibt es ein Zeitfenster, wann bei einer Fortsetzung im September die Runde beendet sein muss?

Nein, ein Zeitfenster gibt es nicht. Die Frage kann derzeit nicht seriös beantwortet werden. Würde ab September gespielt, wären die Partien bis etwa Mitte November absolviert. Dann folgten die Entscheidungs- und Aufstiegsspiele, sodass die Saison Ende November abgeschlossen wäre.

Wenn dies so wäre, wie würde dann die Spielzeit 2020/21 aussehen?

Da stünde nur das erste Halbjahr 2021 zur Verfügung. Das reicht für eine komplette Serie nicht aus. „Wir müssten neu überlegen und verschiedene Szenarien prüfen“, erklärt Oliver Herrmann, der beim SWFV für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Was ist, wenn erst 2021 wieder gespielt werden kann?

„Gegebenenfalls endet dann die Saison genau ein Jahr später als ursprünglich geplant“, sagt Herrmann.

Was sind die Konsequenzen eines Abbruchs der Runde?

Es gäbe wohl keine sportlichen Auf- und Absteiger. Man müsste überlegen, ob eine Wertung und gegebenenfalls welche am sinnvollsten ist. Ob beispielsweise bei einer Wertung die Hinrunde oder die derzeit aktuelle Tabelle zugrundegelegt wird.

Was passiert, wenn nach dem 1. September gespielt wird und ein Spieler ein paar Tage später positiv auf das Corona-Virus getestet wird?

Das entscheiden allein die Gesundheitsbehörden. Deren Anordnungen sind auf jeden Fall bindend.

Was ist, wenn sich eine Mannschaft wegen Sicherheitsbedenken weigert zu spielen?

Dieses Szenario wurde noch nicht erörtert. Zunächst will der Verband die Meinungen der Vereine einholen, dann die weitere Vorgehensweise detailliert abstimmen.

Gelten die Planungen nur für den Männerfußball?

Nein, der Jugendfußball schließt sich den Regelungen an. Im September würden die Teams in der Besetzung weiterspielen, in der sie die bisherige Runde bestritten haben. „Ein Spieler, der im zweiten Jahr in der B-Jugend spielt, rückt nicht zu den A-Junioren auf, sondern bleibt bis Saisonende B-Junior“, erklärt Herrmann. Der Frauen- und Mädchenfußball erarbeitet einen eigenen Lösungsplan.

Können Zuschauer zugelassen werden, wenn gespielt wird?

Da sind die Vereine und der Verband auf die Vorgaben der Politik angewiesen. „So wie es aktuell nicht geht, dass Weinfeste stattfinden, weil da viele Menschen an einem Tisch sitzen, ist es derzeit undenkbar, dass beim Fußball Zuschauer eng zusammenstehen“, erklärt Herrmann.

Was ist mit Spielern, deren Amateurverträge zum 30. Juni auslaufen und die wechseln wollen? Für welchen Verein können sie bei möglicher Wiederaufnahme des Spielbetriebs im September spielen?

Das ist von der vertraglichen Regelung zwischen Verein und Spieler abhängig und davon, welche Wechselbestimmungen in Kraft sind. Es ist denkbar, dass diese Bestimmungen angepasst werden müssen. „Wird die Runde nicht abgebrochen, sind wir noch in der alten Saison. Klar ist, dass die Corona-Pause nicht zählt. Ein Spieler, der sechs Monate nicht gespielt hat, ist eigentlich sofort frei. Die Zeit der Pause zählt allerdings nicht mit“, verdeutlicht Herrmann.

Gibt es in diesen Fällen Rechtssicherheit, auch wenn ein Spieler das Bundesland wechselt?

Es kommt derzeit immer die Regelung des aufnehmenden Verbandes zur Anwendung.

Was bedeutet die Empfehlung des Verbandes für die Vereine?

Der SWFV will ein Gefühl dafür bekommen, wie die Basis die Situation einschätzt. Eine Mindestquote für die Rückmeldungen gibt es nicht. Nach dem Votum wird sich das Präsidium noch einmal beraten, um zu entscheiden, wie weiter vorgegangen wird.