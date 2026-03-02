Die Fiedotov-Brüder Artem und Myron vom TSV Speyer haben in Mainz die südwestdeutsche Meisterschaft mit dem Florett gewonnen.

Bei den Unter-Neunjährigen siegte Myron Fiedotov überlegen, nachdem er zuerst die gemischte U9/U11-Wertung mit 14 Teilnehmern an Platz eins gesetzt beendete und danach im reinen U9-Finale seinem Gegner aus Zweibrücken mit einem 10:3-Sieg keine Chance ließ. Leonas Grieser belegte nach einer 3:10-Niederlage im Viertelfinale bei der U11 den siebten Rang.

Artem Fiedotov setzte sich erneut bei der U13 durch. Mühelos qualifizierte er sich ohne Niederlagen in der Setzrunde und der K.o.-Ausscheidung für das Finale, das er mit 10:5 gegen Tarje Fleischmann aus Koblenz gewann. Selin Kal und Lena Frieros Espada gingen bei der U13 im Damenflorett an den Start. In ihrem erst zweiten Turnier sammelten beiden weitere Turniererfahrung und belegten die Positionen sechs sowie sieben.

Neuling Starrat

In der U17 vertraten den TSV Greta Resch, Noelle Starrat und Maximilian Schneider. Resch, die noch bei der U15 startet, gewann nach ihrer Setzrunde das Gefecht im 32-er-K.o. mit 15:11 und nahm nach einer Niederlage unter den letzten 16 die 13. Stelle ein. Turnierneuling Starrat fuhr als 20. heim. Im Herrenflorett schloss Schneider nach einer durchwachsenen Setzrunde und einer Niederlage gegen den späteren Zweitplatzierten aus Kaiserslautern in der K.o.-Ausscheidung der besten 16 Platz zehn. Die gemischte U13 Mannschaft mit Artem Fiedotov, Kal und Frieros Espada holte Silber nach einem äußerst knappen 43:45 gegen die Startergemeinschaft Kaiserslautern/Weinheim/Luxemburg. Artem Fiedotovs beeindruckende Aufholjagd reichte nicht mehr ganz.

Beim deutschen Ranglistenturnier „Wappen von Hamburg“ gingen Dieter Schneider und Martin Eitz an den Start. Bei der U50 im Säbel gab sich Schneider nach zwei 10:7-Erfolgen erst im Finale mit 5:10 geschlagen. Ebenfalls Rang zwei erreichte Eitz im Florett der U60 nach einer knappen 8:10-Niederlage gegen seinen Lübecker Kameraden aus der Nationalmannschaft. Zuvor schaltete der Speyerer einen weiteren Kollegen im Halbfinale aus, Udo Jacoby aus Duisburg. Seine Zweitwaffe Säbel beendete Eitz als Fünfter, nachdem er an zwei gesetzt sein Viertelfinale 5:10 verlor.