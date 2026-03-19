Eine Familie aus Schwegenheim fährt zweigleisig. Die Wochenenden bis Oktober sind ausgebucht, die Ziele zurecht ehrgeizig. Es gibt neue Fahrer und ein neues Kart.

Stern Motorsport aus Schwegenheim hat die Box verlassen und nimmt die Startaufstellung ein. Denn in wenigen Tagen beginnt die Saison im Süddeutschen ADAC-Kart-Cup. Fünf Fahrer schickt Teamchef Michael Stern ins Rennen: Seine Neulinge Maro Pfeifer (15, Germersheim), Thorvid Saß (16) aus Tamm, der Nachbarstadt von Ludwigsburg, die alteingesessenen Brüder Fabian (16) sowie Tobias (19) Burgstahler, beheimatet im Landkreis Tübingen in Mössingen, und als jüngste Verpflichtung vor wenigen Tagen Nesthäkchen Lukas Krawiecki (13, Lautertal).

Los geht die Serie am nächsten Wochenende in Liedolsheim. Fünf Renntage stehen mit Urloffen, Wackersdorf, Ampfing und Bopfingen auf der Schwäbischen Alb im Kalender. „Freitags ist Trainingsverbot, samstags freies Training, sonntags Warm-up, Zeittraining und die zwei Wertungsläufe. Nur aufgrund dieses zeitlichen Aufwands kann ich es machen“, sagte Stern im Gespräch mit unserer Zeitung, der Gaststars bei anderen Wettbewerben in Kerpen oder Mülsen im Osten in Erwägung zieht.

Trainer Müller

Denn Sohn Ben und Neffe Mika (beide 8) reifen bereits als Next-Next-Gen heran. Dennoch gibt es Überschneidungen mit deren Engagement im Kart-Slalom, einmal im Juni, einmal bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, wie gut, dass dann Bruder Thomas, einst nationaler Spitzenkartpilot und Helmut Müller, Trainer des MC Haßloch, übernehmen.

Stern setzt Saß keinem Druck aus: „Ich erwarte gar nichts. Er soll die Abläufe kennen lernen.“ Tobias Burgstahler verortet er im vorderen Mittelfeld „so Plätze acht bis zwölf“ im von derzeit 28 eingeschriebenen Fahrern wohl noch auf knapp über 30 ansteigenden Teilnehmerfeld. Der jüngere Burgstahler beendete 2025 bereits als Vierter. Ihm und Pfeifer traut der Schwegenheimer die Top Drei zu.

Im Kosmic Kart

Für 2026 nahm das Team einen Kart-Wechsel vor, vom KR zum Kosmic Kart. Beide Marken nennt Stern unter den zehn Anbietern als die besten. Seine Neuen weisen einen 125-Kubikzentimeter-Zweitakter mit je nach Strecke 115 bis 125 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit auf. Das Mindestgewicht einschließlich des Fahrers beträgt 158 Kilogramm: „Wir haben zum Teil 15 Kilo unter den Sitz geschraubt.“ Ein Kart, zwei Motoren und eine begrenzte Anzahl Reifen pro Wochenende lasse das Reglement zu, erläuterte der Fachmann. Der Aggregate nehme sich Tim Lang von DNA Engines aus Darstein an.

Der hält sich einschließlich seiner Zeit als Mechaniker 25 Jahre in der Szene auf, arbeitete auch schon für ein Team von Formel-1-Star Michael Schumacher: „Ich habe den Plan und bin vorne. Die anderen übernahmen dann immer meine Einstellungen. Ich wollte selbst davon profitieren“: die Geburtsstunde von Stern Motorsport.

Sieger im Goldpokal

„Vizemeister in der ADAC-Kart-Meisterschaft, Gewinner des Goldpokals, Vorläufe zur Europameisterschaft gewonnen, Läufe zur deutschen Meisterschaft“, zählt der Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses auf. Die Vorbereitung auf den Auftakt läuft: „Wir trainieren immer da, wo das nächste Rennen ist“, also Liedolsheim, am vergangenen Wochenende, an diesem exklusiv für die Serie: „Bis Oktober bin ich jetzt jedes Wochenende unterwegs.“ Seine Piloten lassen sich den Spaß was kosten: „20 bis 25 pro Fahrer“, heißt in tausend die Saison: „Ich verdiene Geld damit. Was andere hauptamtlich machen, mache ich nebenberuflich.“

Denn der weite Einsatz der Familie zielt auf die Cousins Mika und Ben ab, die schon im vergangenen Jahr die Szene in der Pfalz aufmischten. „Die machen das unter sich aus. Und jetzt gehören sie zu den Älteren“, blickt Stern ihrer letzten Saison bei den Jahrgängen 2017 bis ’19 entgegen. Das Üben auf dem heimischen Hof befindet sich in vollem Gange.

Zehn Veranstaltungen mit jeweils zwei Wertungsrennen warten in der Pfalz, vom Auftakt in Klingenmünster am ersten Mai-Wochenende über Pisten in Landau, Kandel, Kaiserslautern, Brücken im Landkreis Kusel. Landesweit geht’s erneut nach Lautern, Bad Kreuznach, Niederfischbach (Westerwald): „Das sind 280 Kilometer.“ Der Qualifikationsmodus für den weiterführenden Titelkampf in Durmersheim und den nationalen in Steißlingen nahe des Bodensees erweist sich mit mehreren Wegen als tricky, aber wetten? Die Sterns schaffen das.