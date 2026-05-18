Der Nachwuchs des AV 03 Speyer überzeugte in einem intensiven und emotionalen Wettkampf bei den süddeutschen Mehrkampfmeisterschaften in Roding.

Die sechs Mädchen und Jungs erreichten zahlreiche neue Bestleistungen. Die leichteste Teilnehmerin der ganzen Veranstaltung, Zoe Klein (10) mit 25,5 Kilo Körpergewicht, deklassierte ihre Gegner förmlich mit 17 kg im Reißen und 26 im Stoßen, mehr als ihr Körpergewicht. In der Athletik baute sie den Vorsprung weiter aus. Zoe wuchtete die Zwei-Kilo-Kugel sechs Meter weit, schaffte im Dreisprung überragende 6,10 m und im Sternlauf 14,22 Sekunden. Mit 276,60 Gesamtpunkten holte sie den Titel mit 46 Zählern vor der Zweiten.

Ihre Schwester Amelie Drum traf aus starke Konkurrenz aus Forst, Obrigheim und Mutterstadt. Nach dem Gewichtheben mit soliden 43 und 54 kg wies sie schon einen beträchtlichen Rückstand auf. Die leichtathletischen Übungen beendete Drum jeweils als Beste. Sie warf die Drei-kg-Kugel noch nie soweit wie in Roding (8,95). Am Ende gab es Silber (330,16).

Geburtstagskind Güntner

Johanna Güntner bestritt einen Wettkampf mit Höhen und Tiefen. Ihr glückte eine neue Bestleistung im Reißen, sie leistete sich aber einen ungültigen Versuch im Stoßen. In der Athletik kämpfte sich Güntner auf bis auf Rang vier hoch, büßte diesen erst im allerletzten Schockwurf ihrer Gegnerin ein.

Obwohl ihm die Athletik diesmal etwas missglückte, arbeitete sich Luis Sans mit einer starken Leistung im Heben in Richtung Podest. Die notwendige Steigerung um fünf kg im Stoßen schaffte er aber nicht. Neun Zähler fehlten für Bronze. Luca Sans legte vor allem in der Athletik stark vor, insbesondere mit Hausrekord von 6 m im Schlussdreisprung. Dies verhalf ihm mit einem Punkt Vorsprung zu Position vier.

Grundig überzeugt

Nevian Grundig startete als mit Abstand leichtester Athlet in einer extrem starken und körperlich deutlich überlegenen Gruppe mehrerer Jahrgänge. Trotzdem zeigte er einen starken Wettkampf und stellte in zwei Disziplinen neue Bestleistungen auf. Besonders im Stoßen überzeugte Grundig und nahm am Ende die zehnte Stelle ein.

Helena Güntner und Emilie Klimt fehlten verletzt als wertvolle Punktegaranten für die Teamwertung, in der Platz neun heraussprang. Abteilungsleiter Frank Hinderberger: „Trotz aller knappen Entscheidungen und bitter-süßen Momente sind wir unglaublich stolz. Jeder hat bis zum Schluss gekämpft und unseren Verein stark vertreten.“