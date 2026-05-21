Speyer. Am Pfingstwochenende gehen Leilani Filser, Niklas Flacke und Jaron Götz vom WSV Speyer bei den süddeutschen Meisterschaften in Stuttgart an den Start. Die stärkste Konkurrenz mit über 50 Teilnehmerinnen wartet auf Filser im Jahrgang 2011 über 50 Meter Freistil am Sonntag. Götz rutscht dieses Jahr in die offene Wertung über 50 m Rücken.

Flacke bestreitet am Freitag mit drei Qualifikationszeiten über 100 Freistil, 50 Schmetterling und 50 Rücken ein straffes Programm. Die besten Aussichten auf vielleicht einen Medaillenplatz hegt er über 50 Rücken. Alle acht Teilnehmer meldeten innerhalb einer Sekunde. Trainerin Sina Vogelsang reist mit den beiden Männern am Freitag an.