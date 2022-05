Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag versucht, in eine Wohnung im Alois-Gruber-Weg in Speyer-Süd einzubrechen. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, versuchten die Täter sich trotz geschlossener Rollläden über den Balkon Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. „Dies gelang den Tätern allerdings nicht. Sie verursachten lediglich Sachschaden an der Balkontür sowie dem Rollladen“, so der Bericht der Beamten. Sie bitten nun um Hinweise. Wer zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 22 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Alois-Gruber-Weg gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.