„(Schoko-)Ladendiebstahl“ ist ein Polizeibericht vom Donnerstag überschrieben. Es geht um einen Vorfall am Mittwoch, 11 Uhr, in einem Einkaufszentrum in der Maximilianstraße. Eine Ladendetektivin habe dort eine 17-Jährige und deren Begleiter beobachtet, die eine Schokoladentafel aus der Auslage nahmen, sich „konspirativ umschauten“ und die Kasse passierten, ohne zu bezahlen. „Auf offener Straße sprach die Detektivin das Paar an, woraufhin der männliche Begleiter flüchtete und entkam“, so der Bericht. Die 17-Jährige sei der Polizei übergeben worden. Vier kleine Schokoengel im Wert von fünf Euro habe sie der Detektivin zurückgegeben. Der Verbleib der Schokoladentafel sei ungeklärt.