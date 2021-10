Üblich ist, dass Eltern ihre Kinder beschenken und als Erben einsetzen. Bei Familie Neumann aus Römerberg ist es umgekehrt. Die beiden Söhne Christoph und Stephan Mathias errichteten unter dem Dach der Kulturstiftung Speyer für ihren Vater eine Paul-Neumann-Stiftung. Sie will Kunst und Kultur durch interkulturelle Entwicklung in Speyer und der Pfalz fördern. Es sollen Begegnungen zwischen einheimischen und ausländischen, insbesondere osteuropäischen Künstlern, Autoren, Musikern oder Theaterleuten und grenzüberschreitende Veranstaltungen aus den Erträgen des Stiftungskapitals bezuschusst werden. Vorzugsweise ist an die Städtepartnerschaften von Speyer mit Gnesen und Kursk gedacht, ebenso wie an den Domchor aus Oppeln.

Die Söhne schätzen das ehrenamtliche Engagement ihres Vaters wert und wollen mit der Stiftung dafür Sorge tragen, dass die Projekte, die ihm am Herzen liegen und für die er sich einsetzt, auch in Zukunft weiter fortbestehen. Als Spätaussiedler verschlug es ihn aus Polen nach Römerberg. Die dortige katholische Gemeinde St. Pankratius in Berghausen hat ihn anfangs unterstützt. Hier begannen auch seine soziale Tätigkeiten beim Austausch von Jugendgruppen aus Polen und Russland und damit seine Kontakte nach Osteuropa. Großen Einsatz zeigte Paul Neumann nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 im Tschernobylkreis der Pfarrgemeinde. Seit Jahrzehnten ist er Vorsitzender des Sprecherrates der Tschernobylinitiativen des Landes Rheinland-Pfalz. Jahrelang führte er den Freundeskreis Speyer-Kursk. Er ist Träger der Pirminiusplakette der Diözese Speyer, der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz und des Bundesverdienstkreuzes.