100 Männer wollte Chorleiter Thomas Kästner mit seinem Projekt „100 Männer – eine Mission: Deine Stimme!“ zum gemeinsamen Singen bewegen. Hat es geklappt?

Ganz sei die angestrebte Marke nicht erreicht worden, berichtet Reimund Gebhard, Sprecher der Liedertafel Dudenhofen. Dennoch sei die Resonanz mit mehr als 80 Sängern beeindruckend gewesen. Die drei Singstunden fanden am Samstag im Rose-Saal in Oftersheim statt. Denn Kästner leitet neben der Dudenhofener Liedertafel noch weitere Chöre, darunter den Sängerbund Liederkranz 1892 Oftersheim. Er habe die Veranstaltung mit einem Blick in die Vergangenheit eröffnet und an die Blütezeit der Männerchöre zu Beginn des 20. Jahrhunderts erinnert, als diese vielerorts das kulturelle Leben prägten. „Genau dieses Gemeinschaftsgefühl wollte er neu beleben – und brachte dafür Sänger aus fünf Chören der Kurpfalz zusammen“, berichtet Gebhard.

Die intensive Probenarbeit begann mit bekannten Liedern von Udo Jürgens, wobei der neu zusammengestellte Chor die Klassiker kraftvoll und mit großer stimmlicher Präsenz interpretiert habe. Im Anschluss wurden Shanties – die traditionellen Arbeitsliedern der Seeleute – gesungen. Mit gefühlvollen Stücken wie „Memory“ aus dem Musical Cats sowie dem italienischen Berglied „Benina Calastoria“ zeigten die Sänger laut Gebhard ihre musikalische Vielseitigkeit. Den Abschluss bildete das temperamentvolle „In der Arena zu Saragossa“ aus den Abenteuern des Don Quijote.

„Innerhalb von nur drei Stunden gelang es Kästner, aus den vielen Einzelstimmen einen homogenen, vierstimmigen Klangkörper zu formen“, lobt Gebhard den Chorleiter. Am Ende des Nachmittags habe Einigkeit geherrscht: Das Projekt soll keine einmalige Sache bleiben. Eine Fortsetzung sei bereits in Planung. Stattfinden soll sie voraussichtlich im September – dann auf der anderen Rheinseite in Dudenhofen.