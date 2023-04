Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jüngster Spross der legendären Musikgruppe „The Kelly Family“ zeigt Fans im Technik-Museum Speyer, wie die Familie in den 90er-Jahren auf ihrem Hausboot gelebt hat. Zur Krönung gibt Angelo Kelly den Entdeckern eines Goldenen Tickets in seinem Album „Coming Home for Christmas“ ein Privat-Konzert – mit einem Song, den er auf dem Boot geschrieben hat.

Auf den ersten Blick ist alles wie immer. Die „Sean O’Kelley“, das mehr als 30 Meter lange Boot, auf dem die „Kelly Family“ von 1989 bis 1995 im Hafen