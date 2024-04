Groß ist die Möglichkeit, dass die Sportler des RV 08 Dudenhofen 2024 nichts reißen. Die Mannschaft ist laut Abteilungsleiter Michael Grelak stark dezimiert. Für Kilian Karch begann die Saison im belgischen Zolder mit zwei Läufen zum European Cup. Die Witterung ermöglichte auf der dortigen Bahn sehr wenig Training, sodass Karch am ersten Wettkampftag der Klasse Boys 9 in den Vorläufen ausschied.

Karch verbessert

Am zweiten lief es besser. Karch gewann gar einen der Heats. Aber im Viertelfinale verhinderte ein schlechter Auftritt das Weiterkommen. Zum ersten von sieben Saison-Wertungsläufen des Baden-Württemberg-Cup auf der – so Grelak – „tretintensiven Strecke“ starteten Karch bei den Boys 9/10, Sverre Gast (11/12), Even Gast (13/14) und Grelak bei den Cruisern 40+.

Karch belegte Platz elf, Sverre Gast den 12., Even Gast den 18, Grelak (54) als einer der Älteren den 5. Die Dudenhofener bestritten auch den Start der Bundesliga in Leopoldshöhe bei Bielefeld. Karch kam immer besser in Tritt und belegte die Ränge sieben und sechs. Die Gasts schieden nach den Vorläufen aus.