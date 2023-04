Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Momentan ist das Wasser okay.“ Das sagt Martin Lipka, Vorsitzender des Anglerfreunde Speyer, über den Russenweiher, den der Verein betreut. Eine der beiden Lüftungsanlagen in dem See ist jetzt wieder eingeschaltet worden, die Betriebszeiten sind jedoch nach Anwohnerbeschwerden begrenzt. Es wird eine andere Lösung gesucht.

Von Patrick Seiler

Der Belüfter werde mittels Zeitschaltuhr seit Ende Mai täglich für die Zeit von 8.30 bis 18 Uhr in Gang gesetzt, so die Stadtverwaltung auf Anfrage. In