In Speyer-Süd kann seit einigen Tagen ein neuer Spielplatz genutzt werden. Die Stadt hat die Anlage in der Krummäckerstraße für das Baugebiet am Russenweiher fertiggestellt.

Der Spielplatz sei nach seiner Fertigstellung freigegeben worden, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Eine offizielle Einweihung sei nicht vorgesehen. Die sehr überschaubare Fläche ist eingezäunt und mit zahlreichen Spielgeräten bestückt. „Bei der Planung und Ausstattung des Spielplatzes wurden die Vorgaben der städtischen Spielplatzsatzung berücksichtigt, wonach dieser für Kinder bis sechs Jahre geeignet sein muss“, erklärt Verwaltungssprecherin Anke Illg.

Beim Ziel, eine möglichst vielfältige und abwechslungsreiche Auswahl an Spielangeboten zu schaffen, habe sich die Topographie des Geländes als besondere Herausforderung erwiesen. Folge davon seien die unterschiedlichen Höhen und Böschungen. „Nach Einschätzung der Stadt konnte hier durch die beauftragte Landschaftsarchitektin eine sehr gute und funktionale Lösung umgesetzt werden“, so Illg.

Zufahrt eingebaut

Bei Passanten ist die Frage aufgekommen, warum die gepflasterte Rampe, die vom Eingang auf die unterste Ebene des Spielplatzes führt, zu steil für Barrierefreiheit ist. Illg erwidert darauf, dass die Rampe gar nicht als barrierefreier Zugang ausgelegt sei: „Sie wurde als Zufahrt für Pflege- und Unterhaltsfahrzeuge des Stadtgrüns errichtet.“ Sie diene beispielsweise dazu, Materialien wie Fallschutzbeläge in den unteren Spielbereich zu transportieren.

Die Verwunderung von Beobachtern über einen nach außen gerichteten Basketballkorb am Rand des Spielplatzes teilt die Stadt. Auf diesen können nur vom öffentlichen Straßenbereich aus Bälle geworfen werden – was nicht im Sinne des Erfinders sei, so Illg: Der Korb neuer Bauart an einer kurz vor dem Zaun stehenden Straßenlaterne sei nicht von der Stadt installiert oder genehmigt worden. Es handelt sich quasi um ein Guerilla-Sportgerät: „Es wird davon ausgegangen, dass es sich um eine private Anbringung handelt.“