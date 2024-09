Um die Zukunft des Russenweihers im Neuland ist es nicht gut bestellt, glaubt der Kaiserslauterer Ökologie-Professor Thorsten Stoeck. Der Klimawandel mache nicht nur diesem Gewässer zu schaffen, sagt er im Gespräch mit Martin Schmitt. Gleichwohl gebe es Möglichkeiten, das Kleinod zu retten. Eine Methode wurde bereits ausprobiert.

Herr Stoeck, wenn wir uns einen See vorstellen, in dem geangelt wird, an dessen Ufern Bäume und Büsche sprießen, in dem Wasserpflanzen und Schilf gedeihen, ist das ein Bild voller Leben. Wie kann aus ein solches Biotop auf einmal zur Todeszone werden?

Es