Die Anglerfreunde Speyer, die den Russenweiher im Neuland als Angelgewässer gepachtet haben, starten mit einer Pflege- und Säuberungsaktion am Samstag, 21. März, ab 9 Uhr, ins neue Jahr und bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Treffpunkt ist der Container am Spielplatz in der Winternheimer Straße. „Der Russenweiher ist das grüne Herz unseres Viertels“, so Siegfried Steinbrenner, Vorsitzender der Anglerfreunde. Damit das so bleibe, sei jedoch tatkräftige Unterstützung notwendig, um die Uferbereiche von Unrat zu reinigen und den Bewuchs einzudämmen. Für Verpflegung sei gesorgt, kündigt Steinbrenner an. Wer nicht selbst mit anpacken könne, könne sich auch mit einer finanziellen Spende an der Erhaltung des Naherholungsraums beteiligen. Seit dem vergangenen Spätjahr soll ein Belüftungssystem am Seegrund den Weiher vor Sauerstoffmangel bewahren und so ein weiteres Fischsterben wie zuletzt im September 2024 verhindern.

Kontakt

Siegfried Steinbrenner, Telefon 0151 11641115,www.anglerfreunde-speyer.de