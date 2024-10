Die Anglerfreunde Speyer fühlen sich bei den Überlegungen zum weiteren Vorgehen am Russenweiher von der Stadtverwaltung nicht einbezogen. „Wir sind die Pächter, aber wir werden nicht informiert. Ich verstehe das nicht“, sagt Thorsten Ringeisen, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, der den kleinen See im Neuland seit 1982 als Angelgewässer gepachtet hat. Die Stadt habe angekündigt, im Pachtvertrag neue Pflichten für die Angler verankern zu wollen, doch welche das seien, sei nicht mitgeteilt worden. Auch zu Sitzungen, bei denen über die Situation des Russenweihers beraten wurde, seien keine Vereinsvertreter eingeladen worden. Daher hätten die Anglerfreunde zunehmend das Gefühl, „dass wir nicht mehr erwünscht sind“. Wenn die Angler keine neuen Fische mehr in den Weiher einsetzen dürften, aber zugleich mehr Arbeit aufgebürdet bekämen, ergebe die Pacht „für uns keinen Sinn mehr“. Zumindest seien nun fünf der Sprudler in Betrieb, die dem Gewässer Sauerstoff zuführen und es vorm „Umkippen“ bewahren sollen. Als im Frühjahr fast alle Lüfter ausgefallen gewesen seien, habe er sich „wundtelefoniert“, ohne dass bei der Stadt jemand reagiert habe, so Ringeisen. Der Russenweiher ist auch Thema im Stadtrat am Donnerstag, 10. Oktober, 17 Uhr, Stadtratssitzungssaal.