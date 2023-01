Am Freitag, 30. Dezember, ist es in einem Supermarkt in der Dudenhofer Straße zu einem Streit zwischen einem russisch- und einem ukrainischstämmigen Paar gekommen. Alle vier Beteiligten seien dabei leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein in den ukrainischen Nationalfarben getragener Jogginganzug von einem der beteiligten Männer der Auslöser. RHEINPFALZ-Informationen zufolge war der Mix Markt Schauplatz des Streits, der sich laut Polizei dann auf den Parkplatz verlagert hat. Dort sei es dann zur gegenseitigen Körperverletzung gekommen. Der 38-jährige Ukrainer soll dabei unter anderem ein Hämatom unter dem Auge erlitten, seine 46-jährige Begleiterin über Schmerzen im Gesicht geklagt haben.

Eine Bekannte des ukrainischen Paares hat gegenüber der RHEINPFALZ angegeben, dass dieses von dem russischen Paar auf die Kleidung angesprochen wurden sein soll, woraufhin es erst zu einem Wortgefecht und dann zur Körperverletzung gekommen sein soll. Demnach sei die 46-Jährige zweimal am Kopf getroffen worden. Dieser Darstellung zufolge sei das Mix-Markt-Personal einer Bitte, die Polizei zu alarmieren, nicht nachgekommen. Laut Polizeibericht hat ein 52-jähriger Zeuge den Notruf gewählt, daraus geht jedoch nicht hervor, ob es sich um einen Mitarbeiter des Marktes gehandelt hat. Mix Markt hat bis Redaktionsschluss eine Anfrage unbeantwortet gelassen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.