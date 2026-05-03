In Lingenfeld wird am Montagmorgen ein rund 275 Jahre alter Birnbaum zurückgeschnitten. Warum das notwendig ist.

Der alte Birnbaum auf dem Gelände des Senioren-Zentrums Lingenfeld gilt als ein Wahrzeichen. Er wurde nach Angaben der Gemeinde um das Jahr 1750 gepflanzt und ist damit rund 275 Jahre alt. Nun muss der Baum zurückgeschnitten werden. Grund ist ein Vorfall in der vergangenen Woche: Ein mehrere Meter langer Ast brach aus dem unteren Stammbereich ab und fiel auf das Gelände des Seniorenheims, wie der Leiter der Einrichtung, Markus Regenauer, mitteilte. Eine Fremdeinwirkung sei ausgeschlossen. Verletzt wurde niemand, auch ein Schaden sei nicht entstanden.

Nach einer Begutachtung durch die Gemeinde und eine Fachfirma sei entschieden worden, den Birnbaum zurückzuschneiden. Die Genehmigung der Kreisverwaltung liege bereits vor. Regenauer zeigte sich erleichtert über die schnelle Entscheidung: „Ich bin froh, dass das so schnell geklappt hat, bevor noch mehr passiert.“ Die Kosten für den Rückschnitt trage die Einrichtung.

Die Arbeiten sollen am Montag um 8 Uhr von einem Fachbetrieb aus Neustadt durchgeführt werden, der sich auch um weitere Bäume in der Gemeinde kümmert. Wie stark der Baum zurückgeschnitten wird, sei noch offen. „Es soll natürlich so viel wie möglich erhalten bleiben“, sagte der Leiter.