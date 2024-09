Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Speyerer Rulandstraße haben am Montagmorgen 15 Fahrzeuge binnen einer Stunde die Höchstgeschwindigkeit überschritten. Die Kontrollen fanden von 7.30 bis 8.30 Uhr in einem verkehrsberuhigten Bereich statt. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde den Polizeiangaben zufolge mit 31 Kilometern pro Stunde geblitzt. Die Beamten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrer ein.