Die Winzergenossenschaft Achkarren hat den Preis der Speyerer Ruländer Akademie für den besten Ruländer des Jahres verliehen bekommen.

Der Ruländer des badischen Weinguts vom Kaiserstuhl setzte sich beim traditionellen Ruländer-Wettbewerb gegen die edlen Tropfen sieben anderer Weingüter durch und überzeugte die Jury. Auf Platz zwei landete das Herrengut St. Martin. Dritter wurde mit dem Weingut Gries aus Rhodt der letztjährige Sieger. Zur Verleihung der Urkunden durch Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) an die Siegerweingüter lud die Ruländer-Akademie um Geschäftsführer Willi Behr am Dienstagabend in Speyers historisches Rathaus. 38 Weingüter konkurrierten beim Grauburgunder-Wettbewerb. Hier landete das Weingut Kirchner aus Freinsheim auf Platz eins.