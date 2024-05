Ein Unbekannter hat die Geldbörse und das Mobiltelefon eines 61-Jährigen in der Ruhhecke in Speyer-Nord gestohlen, indem er in die geöffnete Scheibe von dessen Auto griff. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Täter danach auf einem dunkelgrünen Mountainbike in Richtung Nelkenweg. Demnach war der 61-Jährige am Mittwochabend gegen 18 Uhr dabei, einen Anhänger am Wagen anzukuppeln. Der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre und dunkelhäutig sein. Er habe schwarzes Haar und an diesem Abend eine dunkle, ärmellose Jacke getragen. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 06232 1370, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.