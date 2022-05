Ein unter Drogen stehender Mann hat laut Polizei am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer-West für Ärger gesorgt. Die wegen zu lauter Musik gerufene Polizei stellte nach eigener Mitteilung schnell fest, dass der 28-jährige Mieter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und sich „sehr sprunghaft“ verhielt. „Nachdem er der Aufforderung, die Musik leise zu drehen, nachkam, baute er sich bedrohlich mit einer hochgehobenen Glasflasche gegenüber den Polizisten auf“, so der Bericht. Die Beamten hätten ihm Handfesseln anlegen müssen, um einen Schlag zu verhindern. Dabei habe der Mann sich gewehrt, gespuckt und einen Polizisten leicht verletzt. Der 28-Jährige stand laut Polizei unter Amphetamin-Einfluss. In seiner Wohnung sei außerdem Marihuana gefunden worden. Er habe eine Blutprobe abgeben müssen und müsse sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.