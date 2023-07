Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zweimal sind sie an den Start gegangen, im ersten und letzten Rennen der Regatta, und haben ebenso oft als Sieger angelegt: die Boote aus dem Speyerer Nikolaus-von-Weis-Gymnasium beim Landesentscheid von Jugend trainiert für Olympia am Mittwoch in Mainz.

„Wir haben eine hundertprozentige Quote“, sagte der betreuende Lehrer Gerd Trützler im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch Trainer David Martirosyan von der RG Speyer, der den Tross begleitete,