In Essen-Kettwig bei der 40. Ausgabe der Langstrecken-Regatta über die Vier-Kilometer-Distanz auf der Ruhr gingen bei 0 Grad und eiskaltem Wind mehr als 750 Ruderer in 138 Booten an den Start.

Darunter befanden sich im Masters-Männer-Gig-Doppelvierer E von der RG Speyer Ralf Burkhardt, Lutz Fiedler, Frank Becker, Harald Schwager und Steuerfrau Marion Peltzer-Lehr. Im Sieben-Boote-Feld sicherten sie nach 17:18 Minuten den Sieg vor der Renngemeinschaft Neusser RV/RV Waltrop/RC Düsseldorf mit fünf Sekunden Vorsprung.

Gebührend gefeiert

Nachdem der Erfolg feststand. gab es den so genannten RGS-Glühwein in den Vereinsfarben Rot und Weiß auf die 100-Prozent-Masters 2022. Frank Becker und Lutz Fiedler. Beide bestritten in diesem Jahr genau ein Rennen und das siegreich. Beim letzten Wettbewerb 2022 sprang damit der 93. Triumph heraus.