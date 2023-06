Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vier Goldmedaillen und einmal Bronze hat die RG Speyer am Sonntagabend von der deutschen Jahrgangsmeisterschaft in Essen heim in die Domstadt geschippert. An ein solches Ergebnis erinnerte sich Trainerin Julia Hoffmann im Gespräch mit unserer Zeitung erst gar nicht.

Was sie noch mehr beeindruckte: die teils klaren Siege. Der Samstag erwies sich als ein goldener, als die Unter-23-Jährigen ihre Finals austrugen. Gleich um 11 Uhr ruderte Ole Bartenbach in seiner Renngemeinschaft