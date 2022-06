Das Nominierungskomitee des Deutschen Ruder-Verbandes hat gesprochen und zwei Nachwuchssportler der RG Speyer, Tim Streib und Elias Fabian, ins Aufgebot für die Weltmeisterschaften im kommenden Monat im italienischen Varese nominiert.

Was Trainerin Julia Hoffmann schon unmittelbar nach der Sitzung mündlich erfuhr, bekam sie am Dienstagabend auch offiziell. Parallel versammelten sich alle Speyerer Teilnehmer an den deutschen Jugendmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Köln zum traditionellen Vereinsempfang mit Eltern und Funktionären im Bootshaus am Alten Hafenbecken.

Intensive Vorbereitung

Streib gewann die Goldmedaille im Leichtgewichts-Doppelvierer der Unter-23-Jährigen. Außergewöhnliches dreimal Edelmetall in Silber und Bronze gab es für Steuermann Fabian in verschiedenen Altersklassen. Er zählt nun zum Kader der U19. Nach dem Empfang hieß es sieben Sachen packen.

Streib reiste bereits zur mehrwöchigen Vorbereitung nach Essen und München, Fabian wie schon im vergangenen Jahr nach Berlin-Grünau.