Die RG Speyer (RGS) bekommt den Vereinspreis des Deutschen Ruderverbandes (DRV) verliehen. Noch ist aber nicht offiziell bekannt, ob es sich dabei um den ersten Platz (ein Renneiner) oder den zweiten (1000 Euro) handelt.

Die RGS erhält die Auszeichnung für sein Gendermanagementkonzept, das Martina Schott 2016 entwickelte und mit dem Vorstand und den Sportlern zur Zukunftssicherung des Vereins umsetzte. Denn 2020 prämiert der DRV die besten Strategien, Beispiele und Konzeptideen zur Stärkung weiblichen Engagements.

Präsident kommt

Hoher Besuch kündigte sich zur Verleihung am Donnerstag, 1. Oktober (18 Uhr, Porto Vecchio, Am Hafenbecken 11), an: DRV-Präsident Siegfried Kaidel und Katharina von Kodolitsch, im Dachverband für Vereins- und Verbandsentwicklung zuständig, kündigten ihr Kommen an.

Zudem wird bekanntgegeben, dass Schott ins DRV-Präsidium aufrückt, um gemeinsam mit von Kodolitsch und Lars Koltermann am Thema Verbandsentwicklung zu arbeiten.