Jugendliche der RG Speyer haben sich beim Landesentscheid Südwest in Saarburg für den 53. Bundeswettbewerb in Bremen von Donnerstag, 7., bis Sonntag, 10. Juli, qualifiziert. Im Jungen-Einer (14 Jahre) schaffte es Erik Wolf mit Platz zwei über 3000 Meter in 14:48 Minuten. Es siegte Philipp Jung (RG Lahnstein) in 14:41. Julian Schmidt (RV Trier) belegte Rang drei (15:09).

Gold und Qualifikation waren der Lohn für ein tolles Rennen von Nike Görtz und Charlotte Semmler im Leichtgewichts-Mädchen-Doppelzweier (12/13 Jahre), das das Duo nach 14:17 Minuten beendete und die zweitplatzierten Ruderinnen vom Creuznacher RV in 15:43 Minuten deutlich distanzierten.