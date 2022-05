Bei der Europäischen Rhein-Regatta Eurega waren drei Boote der RG Speyer am Start. Von der Loreley und Neuwied nach Bonn, alljährlich am ersten Samstag im Mai, siegte der Masters-Mixed-Doppelvierer C Gig.

Der sehr rheinerfahrene Steuermann Norbert Herbel peitschte seine Crew „4Tune“ mit Mindestdurchschnittsalter 43 Jahre (Christine Bodenstein, Falk Bodenstein, Canan Dockendorf, Gerd Jakobs) in 2:42,53 Stunden über die 45 Kilometer. Das reichte zum Sieg mit 15 Sekunden Vorsprung vor dem Kölner RV.

Frauen Dritte

Im Masters-Männer-Gig-Doppelvierer E (Mindestdurchschnittsalter 55 Jahre) steuerte Frank Durein Gerhard Kayser, Gunther Piller, Markus Prüfe, Andreas Walter in 2:39,33 St. auf Platz sieben, zwei Minuten hinter der RG Limburg/Lüttich/Köln.

Dem Masterinnen-Doppelvierer-Gig E mit Steuerfrau Claudia Mößner, Cornelia Cerin, Sabine Marczinke, Gabriele Mülberger und Monika Wels glückte in 3:10,08 hinter RG WSV Godesberg/Belvoir RC Zürich und Düsseldorfer RV Rang drei.