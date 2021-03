Jetzt hat die Rudergesellschaft Speyer den Kleinen Stern des Sports in Gold auch tatsächlich überreicht bekommen. Was bislang nur virtuell geschah, ging nun vor dem Vereinsheim über die Bühne. Die Ruderer gewannen die bundesweite Auszeichnung im Januar in Berlin für ihr Mädchenprojekt (wir berichteten).

Deutscher Olympischer Sportbund sowie Volks- und Raiffeisenbanken würdigten wieder besonderes gesellschaftliches Engagement.