Corinna Bachmann/Elke Müsel (RG Speyer) haben bei der offenen deutschen Masters-Meisterschaft in Krefeld den Titel im Doppelzweier D (Mindestdurchschnittsalter 50 Jahre) gewonnen. Technisch sehr sauber rudernd, gab es im Finale in 3:55,29 Minuten über die 1000-Meter-Strecke kein Vorbeikommen an den Speyererinnen.

Auf dem Silberrang folgte die Frankfurter RG Germania in 3:59,14 min, dahinter der RC Nürtingen. Auch in der jüngeren Altersklasse C (Mindestdurchschnittsalter 43 Jahre) trauten sich Bachmann/Müsel im Doppelzweier an den Start und gewannen Bronze. Katrin Martin/Sibylle Roller (Hellas Offenbach) siegten vor der RG Arkona Berlin/Energie Berlin.

„Wir freuen uns riesig, nach so langer Regattaabstinenz gleich bei einem großen Wettbewerb ganz vorn zu liegen“, zeigten sich die Goldgewinnerinnen zufrieden.