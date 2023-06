Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rennen am Freitag deuten auf einen Medaillenregen für die RG Speyer bei der deutschen Jahrgangsmeisterschaft in Essen hin. Doch Trainerin Julia Hoffmann traut dem Braten noch nicht so ganz.

„Bahnverteilungsrennen sind immer mit Vorsicht zu genießen“, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Bei diesen Entscheidungen geht es lediglich darum, wer von den bereits fürs