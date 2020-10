Die RG Speyer hat mit ihrer Initiative „Grit“ den Großen Stern in Silber in Rheinland-Pfalz gewonnen und sich damit für das Bundesfinale in Berlin qualifiziert. Das hat der Landessportbund (LSB) am Donnerstagmittag mitgeteilt. Damit gehen 2500 Euro an den Verein.

Konzept passt

„Grit – mit Hartnäckigkeit und Leidenschaft sind Mädchen erfolgreich“ umschreibt das Umdenken in einem lange von Männern dominierten Klub. Durch sportliche Herausforderungen, Selbstcoaching und gesellschaftliches Engagement soll dabei Selbstbewusstsein entstehen.

„Das Konzept ging auf“, teilte der LSB mit: „Durch die Kooperation ist der ganze Verein vielfältiger und erfolgreicher geworden.“ Die beteiligten Mädchen trauten sich mehr zu, erzielten bessere Noten und seien sozial engagiert. Die Sterne des Sports gehen seit 2004 alljährlich an Vereine, die sich gesellschaftlich besonders stark engagieren.